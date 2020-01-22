Жители Таиланда задыхаются от смога. Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму

Новости Беларуси. В Бангкоке и соседних провинциях уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму практически в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти рекомендуют жителям по возможности не покидать свои дома. За последние несколько дней в больницы обратились десятки граждан: наиболее уязвимы сейчас люди с респираторными и сердечными заболеваниями. Причина масштабных задымлений – выбросы предприятий и сжигание травы на фермерских полях.