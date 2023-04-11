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Тренировки пять раз в неделю. Эта юная спортсменка из Палестины мечтает стать знаменитой наездницей

11 апреля 2023 12:43
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Это Ясмин, паслестинская наездница, которая надеется поучаствовать в международных соревнованиях.

Тренировки пять раз в неделю. Эта юная спортсменка из Палестины мечтает стать знаменитой наездницей-1

Ясмин Сараме:
У моего отца был конный клуб, мой брат туда ходил каждый день, я ходила с ними, чтобы помочь им, а потом я начала кататься с ними на лошадях. Я хочу стать чемпионкой и участвовать в соревнованиях с известными наездниками.

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Судя по тому, что девушке лишь 13 лет, все у нее обязательно получится. Пять раз в неделю Ясмин интенсивно тренируется в течение последних двух лет в конно-спортивном клубе на западном берегу, что позволяет отвлечься от нестабильной ситуации на палестинских территориях.

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