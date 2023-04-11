Польша намерена стать финансовым хабом по восстановлению Украины

Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств для восстановления Украины. По такому же принципу, как Варшава выполнила роль военного хаба в рамках помощи Киеву, заявил замминистра финансов страны Артур Собонь.

Польша готова быть финансовым хабом, для страны это важно. Варшава хочет быть как можно глубже в центре этого проекта, приводит слова Собоня РИА Новости. Ранее президент Польши Дуда обозначил, что страна стала третьим поставщиком вооружения в Украину после Штатов и Великобритании. Речь идет об объемах. С начала специальной военной операции государство передало киевскому режиму вооружение и спецтехнику на сумму, которая превышает один процент ВВП страны. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг сообщил, что со стороны стран Альянса военная помощь Киеву оказана более чем на шестьдесят пять миллионов евро.