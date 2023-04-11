В Пекине ввели предпоследний уровень опасности из-за песчаной бури

Экологи сообщили, что загрязнение воздуха в несколько раз превышает допустимый уровень. Людей просят носить маски, а еще лучше – не выходить на улицу. Местные спокойно отнеслись к этим предупреждениям, так как весной часто дуют ветры, которые приносят с собой сильные песчаные бури.