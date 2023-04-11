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В Пекине ввели предпоследний уровень опасности из-за песчаной бури

11 апреля 2023 12:09
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Новости Китая. Сильные песчаные бури обрушились на столицу Китая, окутав город толстым слоем густой серой пыли. Власти Пекина ввели желтый, предпоследний уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине ввели предпоследний уровень опасности из-за песчаной бури-1

Экологи сообщили, что загрязнение воздуха в несколько раз превышает допустимый уровень. Людей просят носить маски, а еще лучше – не выходить на улицу. Местные спокойно отнеслись к этим предупреждениям, так как весной часто дуют ветры, которые приносят с собой сильные песчаные бури.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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