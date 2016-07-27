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Почему Испания и Португалия могут быть оштрафованы за спад экономики?

27 июля 2016 15:05
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Новости Евросоюза. Евросоюз может оштрафовать Испанию и Португалию за нарушение бюджетных правил ЕС.
Дело в том, что оба государства уже который год не выполняют план, согласно которому дефицит бюджета государства не может превышать 3% от ВВП. При этом Брюссель обеспокоен, что страны не предпринимает никаких шагов, чтобы эту ситуацию исправить.
Т.е. Испания и Португалия могут получить серьезные штрафы за то, что их экономики переживают серьезный спад. Как финансовые санкции за бюджетный дефицит помогут пиренейскому полуострову преодолеть черные дни в экономике – не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европейский союз

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