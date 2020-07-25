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Китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне

25 июля 2020 14:35
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Новости мира. Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне. В назначенное время сотрудники вывезли все имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне-1

В начале недели Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне. Китайских дипломатов обвинили в хищении интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

Китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне-4

После этого МИД КНР потребовал, чтобы прекратило деятельность генконсульство США в китайском Чэнду. Пекин назвал этот шаг законным и необходимым ответом, при этом ответственность за возникшую дипломатическую ситуацию полностью возложил на Вашингтон.

# Международная политика # Фотофакт

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