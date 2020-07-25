Китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне

Новости мира. Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне. В назначенное время сотрудники вывезли все имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне. В назначенное время сотрудники вывезли все имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале недели Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне. Китайских дипломатов обвинили в хищении интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
После этого МИД КНР потребовал, чтобы прекратило деятельность генконсульство США в китайском Чэнду. Пекин назвал этот шаг законным и необходимым ответом, при этом ответственность за возникшую дипломатическую ситуацию полностью возложил на Вашингтон.