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Пожар на греческом острове Хиос угрожает нескольким деревням и реликтовому лесу

26 июля 2016 08:56
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Новости Греции. Чрезвычайное положение объявлено на греческом острове Хиос в связи с масштабными лесными пожарами. Пламя вырвалось из-под контроля и ведет наступление на уникальные реликтовые леса.

В зоне риска несколько деревень, откуда начата эвакуация населения. Опасность состоит ещё в том, что там проживает большая часть из 50 тысяч местных жителей. Почти все они заняты на производстве мастики из смолы здешних хвойных растений.

Огонь, таким образом, угрожает уничтожить не только дома, но и источник заработка островитян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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