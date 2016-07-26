Самолёт Solar Impulse 2, работающий на солнечной энергии, завершил 16-месячное путешествие

Новости ОАЭ. Завершилось первое кругосветное авиапутешествие, в ходе которого не сожжено ни капли горючего. Самолет, двигатели которого приводит в действие солнечная энергия, совершил посадку в Абу-Даби.

Длился этот вояж 16 месяцев.

Чудесную машину построили двое швейцарцев. Учитывая сложность стоящей перед ними задачи, им пришлось сконструировать самолёт, длина крыльев которого больше, чем у «Боинга-747», а вес меньше, чем у обычного легкового автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.