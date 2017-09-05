Новости Китая. В китайском Сямэне завершился саммит БРИКС. Главный тезис двухдневных заседаний – сделать следующее десятилетие «золотым». Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай выделит миллиарды долларов инвестиций на развитие международной экономики. Причем упор страны сделают на «зеленую» и «синюю» ветви: альтернативная энергетика, биотехнологии и возобновляемые ресурсы – таким к 2030 году видят финансовое полотно лидеры крупнейшего мирового объединения. На БРИКС, к слову, приходится 425 населения земли – это три миллиарда человек.