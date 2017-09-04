Прямой эфир

Мощность заряда бомбы КНДР намного больше сброшенной на Нагасаки в 1945

04 сентября 2017 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Последние события на Корейском полуострове задали тревожный тон диалогу и на саммите БРИКС, который проходит в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры встречи решительно осудили испытания термоядерной бомбы.

Мощность заряда бомбы КНДР намного больше сброшенной на Нагасаки в 1945-1

По мнению специалистов, мощность заряда составила от 70 до 100 килотонн. Это намного больше того, что был сброшен в 1945 на Нагасаки.

В ответ на действия Пхеньяна Трамп заявил о готовности США применить все меры: от политических до ядерного оружия

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ответ на действия Пхеньяна Трамп заявил о готовности США применить все меры: от политических до ядерного оружия
04 сентября 2017 18:28

В ответ на действия Пхеньяна Трамп заявил о готовности США применить все меры: от политических до ядерного оружия

«Сердце разрывается от несправедливости жизни»: 30-летняя актриса Стелла Барановская умерла от рака
04 сентября 2017 15:43

«Сердце разрывается от несправедливости жизни»: 30-летняя актриса Стелла Барановская умерла от рака

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы: ООН созывает экстренное заседание Совбеза
04 сентября 2017 13:19

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы: ООН созывает экстренное заседание Совбеза