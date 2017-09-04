Мощность заряда бомбы КНДР намного больше сброшенной на Нагасаки в 1945

Новости мира. Последние события на Корейском полуострове задали тревожный тон диалогу и на саммите БРИКС, который проходит в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры встречи решительно осудили испытания термоядерной бомбы.
Новости мира. Последние события на Корейском полуострове задали тревожный тон диалогу и на саммите БРИКС, который проходит в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры встречи решительно осудили испытания термоядерной бомбы.
По мнению специалистов, мощность заряда составила от 70 до 100 килотонн. Это намного больше того, что был сброшен в 1945 на Нагасаки.
В ответ на действия Пхеньяна Трамп заявил о готовности США применить все меры: от политических до ядерного оружия