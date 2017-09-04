Мощность заряда бомбы КНДР намного больше сброшенной на Нагасаки в 1945

Новости мира. Последние события на Корейском полуострове задали тревожный тон диалогу и на саммите БРИКС, который проходит в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению специалистов, мощность заряда составила от 70 до 100 килотонн. Это намного больше того, что был сброшен в 1945 на Нагасаки.