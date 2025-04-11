Китай увеличивает пошлины на товары из США до 125%

Торговая война, развязанная Трампом, разгорается. Китай объявил, что повышает дополнительные пошлины на все импортируемые товары из США до 125 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало ответом на решение главы Белого дома поднять пошлины на продукцию из Китая до 145 %. Как заявили в Министерстве финансов КНР, введение американской стороной необычайно высоких тарифов в отношении Китая серьезно нарушает правила международной торговли, основные экономические законы и здравый смысл. Представительство Китая при ВТО сообщило, что подало в торговую организацию дополнительную жалобу.