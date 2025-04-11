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Китай увеличивает пошлины на товары из США до 125%

11 апреля 2025 10:56
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Торговая война, развязанная Трампом, разгорается. Китай объявил, что повышает дополнительные пошлины на все импортируемые товары из США до 125 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай увеличивает пошлины на товары из США до 125%-2

Это стало ответом на решение главы Белого дома поднять пошлины на продукцию из Китая до 145 %. Как заявили в Министерстве финансов КНР, введение американской стороной необычайно высоких тарифов в отношении Китая серьезно нарушает правила международной торговли, основные экономические законы и здравый смысл. Представительство Китая при ВТО сообщило, что подало в торговую организацию дополнительную жалобу.

# Международная политика # Экономика

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