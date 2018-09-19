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Япония, Сингапур и ЮАР отказались импортировать свинину из Бельгии

19 сентября 2018 08:59
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Новости Бельгии. Япония, Сингапур и ЮАР дополнили список из 9 стран, которые приостановили импорт свинины из Бельгии из-за африканской чумы свиней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония, Сингапур и ЮАР отказались импортировать свинину из Бельгии-1

Ранее закупать мясо и живых поросят отказалась наша страна, а также Китай, Тайвань, Филиппины, Южная Корея и Мексика.

Япония, Сингапур и ЮАР отказались импортировать свинину из Бельгии-4

Хотя на фермах ни одного случая заражения выявлено не было, на территории страны от заболевания погибли уже 5 диких кабанов. По оценке экспертов, гибель кабанов в регионе может носить массовый характер: вирусом АЧС могут быть заражены от 10 до 400 диких свиней.

# Еда # Фотофакт

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