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В Мексике найден грузовик с телами 157 человек

19 сентября 2018 08:49
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Новости Мексики. Пугающая находка: неподалеку от мексиканской Гвадалахары обнаружили грузовик с телами 157 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике найден грузовик с телами 157 человек-1

Местные жители насторожились, когда из машины стал разноситься неприятный запах. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что в холодильном прицепе хранились останки людей, для которых не хватило места в морге.

Как и почему большегруз оказался брошенным вблизи населенного пункта, неизвестно. По делу начато расследование.

# Перезахоронение останков # Фотофакт

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