В Мексике найден грузовик с телами 157 человек

Новости Мексики. Пугающая находка: неподалеку от мексиканской Гвадалахары обнаружили грузовик с телами 157 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители насторожились, когда из машины стал разноситься неприятный запах. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что в холодильном прицепе хранились останки людей, для которых не хватило места в морге.

Как и почему большегруз оказался брошенным вблизи населенного пункта, неизвестно. По делу начато расследование.