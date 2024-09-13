Эксперты прогнозируют массовые сокращения в автомобильной отрасли Европы

Тем временем Европа сама остро нуждается в финансовой помощи. Экономические показатели ряда стран стремительно падают. Кризис нанес сокрушительный удар по автопрому. Разорены даже некогда самые прибыльные компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты прогнозируют массовые сокращения в автомобильной отрасли. Уже в прошлом году почти треть основных производителей легковых машин столкнулись с неполной загрузкой. Как результат падение прибыли. Годовой объем продаж авто на европейском континенте сейчас ниже допандемийных показателей. Компании пытаются экономить на сотрудниках, но они не согласны быть расходным материалом, из-за чего объявляют забастовки, останавливая производство.

Автогиганты отменяют многолетние гарантии занятости. Это значит, что лишиться работы сотрудники могут в любой момент. Известно о планах закрытия как минимум трех заводов: два из них находятся в Германии и один в Бельгии.