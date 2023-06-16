В Пекине +40, власти призывают людей соблюдать осторожность

Новости Китая. Власти Пекина повысили уровень опасности из-за жары, накрывшей город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там воздух прогрелся до 40 градусов, и, по словам синоптиков, это далеко не предел. Зной будет только усиливаться.
Новости Китая. Власти Пекина повысили уровень опасности из-за жары, накрывшей город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там воздух прогрелся до 40 градусов, и, по словам синоптиков, это далеко не предел. Зной будет только усиливаться.
Жителей столицы призвали позаботиться о своем здоровье и соблюдать осторожность. Как можно меньше находиться на солнце и не выходить на улицу без воды и головного убора. Ученые предупреждают, что это лето может оказаться очень знойным и затмить прошлогоднюю жару, длившуюся более двух месяцев.