Прямой эфир

В Пекине +40, власти призывают людей соблюдать осторожность

16 июня 2023 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Власти Пекина повысили уровень опасности из-за жары, накрывшей город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там воздух прогрелся до 40 градусов, и, по словам синоптиков, это далеко не предел. Зной будет только усиливаться.

В Пекине +40, власти призывают людей соблюдать осторожность-1

Жителей столицы призвали позаботиться о своем здоровье и соблюдать осторожность. Как можно меньше находиться на солнце и не выходить на улицу без воды и головного убора. Ученые предупреждают, что это лето может оказаться очень знойным и затмить прошлогоднюю жару, длившуюся более двух месяцев.

# Погода # Новости Китая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии мужчина столкнул двух американок в ущелье – выжила только одна
16 июня 2023 11:10

В Германии мужчина столкнул двух американок в ущелье – выжила только одна

Польша вынашивает агрессивные планы в отношении Беларуси? Вот что пишут местные СМИ
16 июня 2023 11:07

Польша вынашивает агрессивные планы в отношении Беларуси? Вот что пишут местные СМИ

Всеобщая мобилизация объявлена в Ивано-Франковской области Украины
16 июня 2023 10:56

Всеобщая мобилизация объявлена в Ивано-Франковской области Украины