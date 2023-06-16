В Пекине +40, власти призывают людей соблюдать осторожность

Новости Китая. Власти Пекина повысили уровень опасности из-за жары, накрывшей город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там воздух прогрелся до 40 градусов, и, по словам синоптиков, это далеко не предел. Зной будет только усиливаться.

Жителей столицы призвали позаботиться о своем здоровье и соблюдать осторожность. Как можно меньше находиться на солнце и не выходить на улицу без воды и головного убора. Ученые предупреждают, что это лето может оказаться очень знойным и затмить прошлогоднюю жару, длившуюся более двух месяцев.