Украинские войска на Запорожском направлении будут окончательно разгромлены и уничтожены в течение месяца – полутора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

За прошедшие девять дней Вооруженные силы Украины предпринимали тщетные попытки пробить оборону и не сумели занять ни одного стратегически важного пункта. Балицкий уверен, что если атаки будут продолжены в том же духе, то в течение месяца или полутора они будут полностью уничтожены, и тогда возникнет возможность для контратаки у РФ.

Киев послал в бой бригады, подготовленные специалистами НАТО и оснащенные западной техникой. Планом наступления предполагается пробить оборону России и достичь Азовского моря. Также Украина стремится выйти к полуострову Крым.

По словам российского президента Владимира Путина, войска Украины несут серьезные потери и не добились успеха ни на одном направлении.