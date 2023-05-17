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В Великобритании уровень продовольственной бедности вырос в 2 раза за год

17 мая 2023 19:57
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В супермаркетах Британии продолжают расти цены. В Королевстве проанализировали более 26 тысяч продуктов в ведущих торговых сетях и выяснили: соки, шоколад, вода, рыба, полуфабрикаты и сыр по-прежнему дорожают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Великобритании уровень продовольственной бедности вырос в 2 раза за год-1

Уровень продовольственной бедности за год удвоился. И нынешний кризис заставляет многие домохозяйства сокращать расходы на предметы первой необходимости. Каждый раз при посещении супермаркетов британцам приходится думать о рациональности покупки и искать более дешевые аналоги того или иного продукта. 

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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