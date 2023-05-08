Киссинджер: переговоры между Россией и Украиной начнутся в конце 2023 года

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что мирные переговоры между РФ и Украиной, возможно, начнутся к окончанию текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS Sunday Morning.

По его мнению, стимулом для этого стало появление мирной инициативы со стороны Китая. Киссинджер отметил, что в украинском кризисе, вероятнее всего, назревает судьбоносный момент. Ранее он говорил, что затягивание конфликта в Украине грозит его обострением, а потому очень важно положить ему конец путем переговоров.