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Киссинджер: переговоры между Россией и Украиной начнутся в конце 2023 года

08 мая 2023 10:58
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что мирные переговоры между РФ и Украиной, возможно, начнутся к окончанию текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS Sunday Morning. 

По его мнению, стимулом для этого стало появление мирной инициативы со стороны Китая. Киссинджер отметил, что в украинском кризисе, вероятнее всего, назревает судьбоносный момент. Ранее он говорил, что затягивание конфликта в Украине грозит его обострением, а потому очень важно положить ему конец путем переговоров. 

# Международная политика # Генри Киссинджер

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