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В Конгрессе не исключили участия США в конфликте при поражении Украины

06 мая 2024 13:29
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Лидер партии демократов в Конгрессе США Хаким Джеффрис сказал, что американские военнослужащие могут войти в Украину, если она потерпит поражение. Об этом пишет ТАСС.

Он же обвинил пророссийскую фракцию в Республиканской партии в задержке финансирования военных нужд Киева.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон поднял вопрос об отправке войск в Украину, хотя после встречи большинство стран заявили, что не имеют планов делать это. 

Глава СВР России Сергей Нарышкин также заявлял, что Франция готовит к отправке в Украину свой контингент.

# Международная политика

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