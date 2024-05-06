В Конгрессе не исключили участия США в конфликте при поражении Украины

Лидер партии демократов в Конгрессе США Хаким Джеффрис сказал, что американские военнослужащие могут войти в Украину, если она потерпит поражение. Об этом пишет ТАСС.

Он же обвинил пророссийскую фракцию в Республиканской партии в задержке финансирования военных нужд Киева.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон поднял вопрос об отправке войск в Украину, хотя после встречи большинство стран заявили, что не имеют планов делать это.

Глава СВР России Сергей Нарышкин также заявлял, что Франция готовит к отправке в Украину свой контингент.