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Ким Чен Ын призвал нарастить военный потенциал КНДР

28 декабря 2022 07:58
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Ким Чен Ын призвал нарастить военный потенциал КНДР в новом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс на укрепление самообороны северокорейский лидер обозначил в ходе заседания 6-го пленума ЦК Трудовой партии Кореи.

Ким Чен Ын призвал нарастить военный потенциал КНДР-1

Необходимость подобного решения вызвана провокационной обстановкой на Корейском полуострове, а также текущей ситуацией в мире. В связи с чем руководство должно существенно изменить свои подходы к работе, считает руководитель страны. Кроме того, Ким Чен Ын изложил принципы внешней политики и направления «борьбы с противниками».

Напомним, напряженность в отношениях Северной и Южной Кореи сохраняется. В понедельник пять северокорейских беспилотников вторглись на южнокорейскую территорию. На что Сеул ответил поднятыми в воздух истребителями и вертолетами.

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# Международная политика # Ким Чен Ын # Новости Северной Кореи # Фотофакт

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