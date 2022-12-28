Ким Чен Ын призвал нарастить военный потенциал КНДР в новом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс на укрепление самообороны северокорейский лидер обозначил в ходе заседания 6-го пленума ЦК Трудовой партии Кореи.

Необходимость подобного решения вызвана провокационной обстановкой на Корейском полуострове, а также текущей ситуацией в мире. В связи с чем руководство должно существенно изменить свои подходы к работе, считает руководитель страны. Кроме того, Ким Чен Ын изложил принципы внешней политики и направления «борьбы с противниками».

Напомним, напряженность в отношениях Северной и Южной Кореи сохраняется. В понедельник пять северокорейских беспилотников вторглись на южнокорейскую территорию. На что Сеул ответил поднятыми в воздух истребителями и вертолетами.