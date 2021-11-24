Километры гирлянд. Посмотрите, как зажигали новогоднюю ель в старейшем парке развлечений в мире

Новости Дании. В столице Дании начался предрождественский сезон. Традиционно в ноябре в Копенгагене открылся один из старейших парков развлечений в мире – «Сады Тиволи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там установили около тысячи елочек, на которых 70 тысяч игрушек и 3,5 километра гирлянд. «Сады Тиволи» впервые открылись в 1843 году.