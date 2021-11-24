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Из-за активизации вулкана на итальянском острове некоторым жителям запретили ночевать в своих домах. Почему?

24 ноября 2021 07:00
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Новости Италии. На итальянском острове Вулькано продолжается эвакуация местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отмечают геофизики, активизация одноименного вулкана привела к повышению уровня сернистых газов. Смертельные последствия это может нести не только для животных, но и для людей.

Во сне контролировать собственное самочувствие гораздо сложнее, поэтому мэр острова на месяц запретил владельцам домов в красной зоне ночевать в них, а жителям желтой зоны разрешено спать только на верхних этажах. Под действие этого распоряжения уже попали более 300 человек.

Из-за активизации вулкана на итальянском острове некоторым жителям запретили ночевать в своих домах. Почему?-1

Кроме того, известный своими горячими источниками и грязевыми ваннами остров с говорящим названием в течение месяца будет закрыт и для туристов.

# Извержение вулкана # Марко Джорджанни # Фотофакт

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