Из-за активизации вулкана на итальянском острове некоторым жителям запретили ночевать в своих домах. Почему?

Новости Италии. На итальянском острове Вулькано продолжается эвакуация местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отмечают геофизики, активизация одноименного вулкана привела к повышению уровня сернистых газов. Смертельные последствия это может нести не только для животных, но и для людей.

Во сне контролировать собственное самочувствие гораздо сложнее, поэтому мэр острова на месяц запретил владельцам домов в красной зоне ночевать в них, а жителям желтой зоны разрешено спать только на верхних этажах. Под действие этого распоряжения уже попали более 300 человек.