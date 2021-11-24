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Погибли 4-летние близнецы. Некоторых жертв страшной аварии в Болгарии устанавливают по ДНК

24 ноября 2021 06:21
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В Северной Македонии продолжается траур после ДТП, в результате которого погибли 46 человек, 12 из них – дети. Личности некоторых жертв устанавливают по ДНК. Автобус вместе с заблокированными в салоне пассажирами сгорел за пару минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Погибли 4-летние близнецы. Некоторых жертв страшной аварии в Болгарии устанавливают по ДНК-1

«Я никогда не видел ничего подобного». Министр внутренних дел Болгарии об аварии, в которой погибли 46 человек – читайте здесь.   

Погибли 4-летние близнецы. Некоторых жертв страшной аварии в Болгарии устанавливают по ДНК-4

Погибшие в автокатастрофе – жители Северной Македонии. Самыми маленькими жертвами оказались четырехлетние близнецы. 24 и 25 ноября флаги Северной Македонии будут спущены, откладываются все массовые мероприятия.  

Погибли 4-летние близнецы. Некоторых жертв страшной аварии в Болгарии устанавливают по ДНК-7

В ночь на 23 ноября автобус, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, попал в аварию. Предполагается, что водитель мог уснуть за рулем, также причиной ДТП могли стать мокрая дорога или техническая неисправность. Один из выживших сказал, что перед ударом слышал взрыв.  

# ДТП # Фотофакт

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