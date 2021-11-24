Погибли 4-летние близнецы. Некоторых жертв страшной аварии в Болгарии устанавливают по ДНК

В Северной Македонии продолжается траур после ДТП, в результате которого погибли 46 человек, 12 из них – дети. Личности некоторых жертв устанавливают по ДНК. Автобус вместе с заблокированными в салоне пассажирами сгорел за пару минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я никогда не видел ничего подобного». Министр внутренних дел Болгарии об аварии, в которой погибли 46 человек – читайте здесь.

Погибшие в автокатастрофе – жители Северной Македонии. Самыми маленькими жертвами оказались четырехлетние близнецы. 24 и 25 ноября флаги Северной Македонии будут спущены, откладываются все массовые мероприятия.