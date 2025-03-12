Прямой эфир

Киев согласился на предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня

12 марта 2025 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Киев согласился на предложение США остановить огонь на 30 дней, пишет РИА Новости.

Киев согласился на предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня-1

Фото: Pinterest

Согласно тексту совместного заявления по итогам встречи представителей Украины и США, Киев дал согласие на прекращение огня в течение 30 дней. Режим «может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», говорится в документе.

Документ опубликовал офис Владимира Зеленского.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польский премьер-министр заявил о создании «армии резервистов»
12 марта 2025 07:33

Польский премьер-министр заявил о создании «армии резервистов»

В Румынии нарастают протесты из-за отстранения Джорджеску от президентских выборов
12 марта 2025 07:16

В Румынии нарастают протесты из-за отстранения Джорджеску от президентских выборов

Трамп вновь угрожает Канаде и вводит ограничения
12 марта 2025 06:57

Трамп вновь угрожает Канаде и вводит ограничения