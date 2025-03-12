Киев согласился на предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня

Согласно тексту совместного заявления по итогам встречи представителей Украины и США, Киев дал согласие на прекращение огня в течение 30 дней. Режим «может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», говорится в документе.

Документ опубликовал офис Владимира Зеленского.