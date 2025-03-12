Киев согласился на предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня

Киев согласился на предложение США остановить огонь на 30 дней, пишет РИА Новости.
Киев согласился на предложение США остановить огонь на 30 дней, пишет РИА Новости.
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Согласно тексту совместного заявления по итогам встречи представителей Украины и США, Киев дал согласие на прекращение огня в течение 30 дней. Режим «может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», говорится в документе.
Документ опубликовал офис Владимира Зеленского.