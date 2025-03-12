В ЮАР перевернулся автобус – 16 человек погибли

По меньшей мере 16 человек стали жертвами дорожной аварии в Южно-Африканской Республике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус перевернулся на шоссе недалеко от Йоханнесбурга. Пострадали 35 пассажиров, 11 из них доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Пока неизвестно, что стало причиной ДТП. Обстоятельства расследует полиция. Министр транспорта назвал катастрофу самой смертоносной с начала 2025 года и поручил проверить всех автоперевозчиков.