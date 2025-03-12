Польский премьер-министр заявил о создании «армии резервистов»

Польша ищет новые способы наращивания воинского контингента. Вскоре в стране в дополнение к профессиональной армии и войскам территориальной обороны появится так называемая армия резервистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск. Варшава рассчитывает, что через два года численность формирований увеличится в два раза и достигнет 70 тысяч человек.