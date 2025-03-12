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Польский премьер-министр заявил о создании «армии резервистов»

12 марта 2025 07:33
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Польша ищет новые способы наращивания воинского контингента. Вскоре в стране в дополнение к профессиональной армии и войскам территориальной обороны появится так называемая армия резервистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск. Варшава рассчитывает, что через два года численность формирований увеличится в два раза и достигнет 70 тысяч человек. 

Польский премьер-министр заявил о создании «армии резервистов»-2

Планируется, что уже к 2027 году в Польше смогут обучать 100 тысяч добровольных резервистов в год. В настоящее время их базовая военная подготовка длится месяц, но, по мнению премьера, этого недостаточно. Министерству обороны поручено подготовить предложения по увеличению сроков обучения к концу месяца. При этом разрабатываются всякого рода стимулы, чтобы привлечь на службу как можно больше мужчин. Кроме того, Дональд Туск объявил, что к концу года правительство предложит модель обучения, которая позволит подготовить всех взрослых мужчин к возможной «военной ситуации». 

# Польша # Армия

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