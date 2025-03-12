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В Румынии нарастают протесты из-за отстранения Джорджеску от президентских выборов

12 марта 2025 07:16
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В Румынии усиливаются протесты из-за отстранения от президентских выборов оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Румынии нарастают протесты из-за отстранения Джорджеску от президентских выборов-2

Новая волна акций охватила страну, когда Конституционный суд оставил в силе решение Центризбиркома исключить политика из предвыборной гонки. Тысячи людей вышли на улицы Бухареста, требуя защитить демократию. Джорджеску выиграл первый тур выборов президента в ноябре. Однако результаты голосования аннулировали, поскольку кандидат якобы незаконно финансировал свою кампанию.

# Протесты # Президентские выборы

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