В Румынии нарастают протесты из-за отстранения Джорджеску от президентских выборов

В Румынии усиливаются протесты из-за отстранения от президентских выборов оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая волна акций охватила страну, когда Конституционный суд оставил в силе решение Центризбиркома исключить политика из предвыборной гонки. Тысячи людей вышли на улицы Бухареста, требуя защитить демократию. Джорджеску выиграл первый тур выборов президента в ноябре. Однако результаты голосования аннулировали, поскольку кандидат якобы незаконно финансировал свою кампанию.