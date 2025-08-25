Как развивается силовой экстрим в Беларуси? Поговорили с силачами, которые мотивируют молодёжь заниматься спортом

Как превратить обычный двор многоэтажки в арену? Причем не только для силовых выступлений, но и для важного разговора о будущем. Об этом знают наши гости.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Рубанов, силач, художник, резчик по дереву и Александр Хвесюк, силач, член Белорусской федерации силового экстрима.

Юрий Царев, ведущий:

Давайте немножко поговорим о силовом экстриме, почему вы стали им заниматься? Кто вас туда привел?