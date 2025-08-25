Как развивается силовой экстрим в Беларуси? Поговорили с силачами, которые мотивируют молодёжь заниматься спортом

Как превратить обычный двор многоэтажки в арену? Причем не только для силовых выступлений, но и для важного разговора о будущем. Об этом знают наши гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Рубанов, силач, художник, резчик по дереву и Александр Хвесюк, силач, член Белорусской федерации силового экстрима.
Юрий Царев, ведущий:
Давайте немножко поговорим о силовом экстриме, почему вы стали им заниматься? Кто вас туда привел?
Алексей Рубанов, силач, художник, резчик по дереву:
Кумиры. Они есть, были, правильный пример, конечно. Когда повзрослели, и уже есть какие-то навыки, силы, захотелось поделиться этим с детьми. Пусть он не популярный, скажем так, потому что действительно много туда надо каких-то приспособлений специальных, тренировки нетипичные. Сейчас идет популяризация фитнес-индустрии, как бы красивое тело. Но за красивым телом часто скрываются болезни, поэтому надо именно с внутреннего начинать. Так мы и пришли к тому, что нашли методы со дворов, чтобы детей тоже к этому как-то подталкивать личным примером.
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