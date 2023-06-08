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Киев отверг предложение Эрдогана о создании международной комиссии по ЧП на Каховской ГЭС

08 июня 2023 14:34
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Предложение турецкого президента о создании международной комиссии по расследованию подрыва Каховской гидроэлектростанции глава киевского МИД Дмитрий Кулеба назвал игрой в поддавки с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС. 

В среду, 7 июня, во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой создать международную комиссию, которая будет расследовать подрыв ГЭС. Турецкий лидер предложил помимо Украины, Турции, экспертов Организации Объединенных Наций и международного сообщества, включить в ее состав и специалистов из России. 

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Зеленский # Дмитрий Кулеба

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