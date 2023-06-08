Киев отверг предложение Эрдогана о создании международной комиссии по ЧП на Каховской ГЭС

Предложение турецкого президента о создании международной комиссии по расследованию подрыва Каховской гидроэлектростанции глава киевского МИД Дмитрий Кулеба назвал игрой в поддавки с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 7 июня, во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой создать международную комиссию, которая будет расследовать подрыв ГЭС. Турецкий лидер предложил помимо Украины, Турции, экспертов Организации Объединенных Наций и международного сообщества, включить в ее состав и специалистов из России.