Прямой эфир

Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по подрыву Каховской ГЭС

07 июня 2023 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским инцидент на Каховской гидроэлектростанции. Между главами государств в среду, 7 июня, состоялся телефонный разговор, информирует РИА Новости. 

Сообщается, что в процессе беседы президент Турции выступил с инициативой создать международную комиссию, которая будет расследовать подрыв Каховской ГЭС. Включить в эту комиссию, кроме Украины, Турции, экспертов ООН и международного сообщества, Эрдоган предложил и Российскую Федерацию. 

По словам турецкого президента, страна готова подключиться. Эрдоган отметил, что Турцию можно использовать как нейтральную сторону для проведения переговоров, так и в вопросе по зерновой сделке. Он также отметил, что пока украинский конфликт продолжается, гуманитарные потери предотвратить не представляется возможным. Идея возвращения к переговорам должна стоять на первом плане, а Турция со своей стороны продолжит задействовать все свои усилия, чтобы справедливый мир был установлен. 
 

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Секретарь СНБО Украины Данилов: контрнаступление еще не началось
07 июня 2023 14:42

Секретарь СНБО Украины Данилов: контрнаступление еще не началось

В Чите самолет не смог совершить посадку из-за собак на полосе
07 июня 2023 14:29

В Чите самолет не смог совершить посадку из-за собак на полосе

Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт вооружения в Украину
07 июня 2023 13:31

Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт вооружения в Украину