Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по подрыву Каховской ГЭС

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским инцидент на Каховской гидроэлектростанции. Между главами государств в среду, 7 июня, состоялся телефонный разговор, информирует РИА Новости.

Сообщается, что в процессе беседы президент Турции выступил с инициативой создать международную комиссию, которая будет расследовать подрыв Каховской ГЭС. Включить в эту комиссию, кроме Украины, Турции, экспертов ООН и международного сообщества, Эрдоган предложил и Российскую Федерацию.

По словам турецкого президента, страна готова подключиться. Эрдоган отметил, что Турцию можно использовать как нейтральную сторону для проведения переговоров, так и в вопросе по зерновой сделке. Он также отметил, что пока украинский конфликт продолжается, гуманитарные потери предотвратить не представляется возможным. Идея возвращения к переговорам должна стоять на первом плане, а Турция со своей стороны продолжит задействовать все свои усилия, чтобы справедливый мир был установлен.

