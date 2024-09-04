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Киев исключит участок границы с Беларусью из зоны отчуждения ЧАЭС

04 сентября 2024 08:05
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Киев исключит участок границы с Беларусью из зоны отчуждения ЧАЭС. Его отдадут под размещение войск и оборонительные сооружения, сообщили в МВД Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев исключит участок границы с Беларусью из зоны отчуждения ЧАЭС-2

Там считают, что этот шаг позволит обеспечить надлежащую охрану украинско-белорусской границы. Кабмин уже согласовал проект соответствующего указа. Уточняется, что речь идет о 50-метровой полосе вдоль рубежей с Беларусью, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения. Участок находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Его ширина вдоль границы с Россией и Беларусью составит до 2 километров. 

Передача земель природно-заповедного фонда вдоль линии госграницы военным частям стала возможна после изменений Земельного кодекса Украины в феврале прошлого года.

# Международная политика

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