Киев исключит участок границы с Беларусью из зоны отчуждения ЧАЭС. Его отдадут под размещение войск и оборонительные сооружения, сообщили в МВД Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там считают, что этот шаг позволит обеспечить надлежащую охрану украинско-белорусской границы. Кабмин уже согласовал проект соответствующего указа. Уточняется, что речь идет о 50-метровой полосе вдоль рубежей с Беларусью, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения. Участок находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Его ширина вдоль границы с Россией и Беларусью составит до 2 километров.

Передача земель природно-заповедного фонда вдоль линии госграницы военным частям стала возможна после изменений Земельного кодекса Украины в феврале прошлого года.