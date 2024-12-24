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Киев хочет, чтобы страны ЕС перестали помогать украинским беженцам

24 декабря 2024 09:21
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Власти Украины обратились к ЕС с просьбой перестать поддерживать украинских беженцев и отказывать в консульских услугах мужчинам в призывном возрасте. Киев ищет меры по выходу из демографического кризиса, в том числе принимает закон о двойном гражданстве. Об этом пишет РИА Новости.

Киев хочет, чтобы страны ЕС перестали помогать украинским беженцам-1

Фото: pixabay

Социолог Ольга Пищулина отмечает, что в Украине сложилась критическая ситуация с демографией. Для возвращения эмигрантов необходимы гарантии безопасности и экономических возможностей, а также качественная система образования и здравоохранения. С 2022 года из Украины уехало около 6,7 миллиона человек. В некоторых регионах произошла депопуляция, молодежь покинула страну, а пожилые люди остались. Возвращение эмигрантов требует значительных изменений, которые пока неясны.

# Международная политика # Украина

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