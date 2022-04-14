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Кебаб взлетел на высоту в 35 километров и упал. Необычная акция ко Дню космонавтики в Турции

14 апреля 2022 08:13
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Новости Турции. В Турции появился кебаб-космонавт. Необычным способом там отметили День космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кебаб взлетел на высоту в 35 километров и упал. Необычная акция ко Дню космонавтики в Турции-1

Местный повар решил запустить жареное мясо в небо в честь 61-й годовщины первого полета человека на орбиту. Для этого была собрана целая команда из почти 30 человек. Сначала кебаб поместили в коробку из термостойкого пенопласта, чтобы он оставался теплым во время полета. А затем с помощью воздушного шара отправили его покорять высоту.

Кебаб взлетел на высоту в 35 километров и упал. Необычная акция ко Дню космонавтики в Турции-4

Однако через три часа кебаб все-таки упал на землю, достигнув высоты в 35 километров. Несмотря на такой результат, турецкий шеф-повар намекнул, что может повторить космическую миссию.

# Продукты питания # Фотофакт

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