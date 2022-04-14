Кебаб взлетел на высоту в 35 километров и упал. Необычная акция ко Дню космонавтики в Турции

Новости Турции. В Турции появился кебаб-космонавт. Необычным способом там отметили День космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В Турции появился кебаб-космонавт. Необычным способом там отметили День космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местный повар решил запустить жареное мясо в небо в честь 61-й годовщины первого полета человека на орбиту. Для этого была собрана целая команда из почти 30 человек. Сначала кебаб поместили в коробку из термостойкого пенопласта, чтобы он оставался теплым во время полета. А затем с помощью воздушного шара отправили его покорять высоту.
Однако через три часа кебаб все-таки упал на землю, достигнув высоты в 35 километров. Несмотря на такой результат, турецкий шеф-повар намекнул, что может повторить космическую миссию.