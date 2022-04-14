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БРИКС: мировые лидеры должны позаботиться о людях, уровень жизни которых стал значительно хуже

14 апреля 2022 07:54
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Страны БРИКС заявили о важности диалога и переговоров между Россией и Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БРИКС: мировые лидеры должны позаботиться о людях, уровень жизни которых стал значительно хуже-1

Также Китай, Россия, Индия, Бразилия и ЮАР очень обеспокоены гуманитарной ситуацией в зоне конфликта. Представители пяти стран заявили о готовности оказать любую помощь для решения этой проблемы и поблагодарили Международный комитет Красного креста и ведомства ООН за их поддержку. Особое внимание на переговорах представители стран уделили санкциям и их влиянию на восстановление мировой экономики. Из заявления следует, что сейчас мировые лидеры должны позаботиться о людях, уровень жизни которых стал значительно хуже. Тем более странам, где назревает продовольственный кризис.

# Международная политика # Фотофакт

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