БРИКС: мировые лидеры должны позаботиться о людях, уровень жизни которых стал значительно хуже

Также Китай, Россия, Индия, Бразилия и ЮАР очень обеспокоены гуманитарной ситуацией в зоне конфликта. Представители пяти стран заявили о готовности оказать любую помощь для решения этой проблемы и поблагодарили Международный комитет Красного креста и ведомства ООН за их поддержку. Особое внимание на переговорах представители стран уделили санкциям и их влиянию на восстановление мировой экономики. Из заявления следует, что сейчас мировые лидеры должны позаботиться о людях, уровень жизни которых стал значительно хуже. Тем более странам, где назревает продовольственный кризис.