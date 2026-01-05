Каждая четвёртая компания в Польше опасается ликвидации в 2026 году

Польские компании считают, что наступивший 2026 год будет для них очень тяжелым, а для многих и последним. Об этом говорится в отчете Института исследования рынка, который опубликовали все крупные издания страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты оказались более чем тревожны.

Как выяснилось, более четверти фирм опасаются, что в 2026 году им придется свернуть свою деятельность. 23 % заявили, что в 2025 году находились под серьезной угрозой ликвидации. Треть компаний назвали главной причиной своего тяжелого положения рост расходов, 30 % – инфляцию. Почти четверть фирм сказали, что их работу серьезно нарушило банкротство партнеров и подрядчиков.

Среди респондентов, опасающихся ликвидации в наступившем 2026 году, наибольшую долю составляют производители – примерно 33 %, 30 % – торговые предприятия, представители строительной отрасли – 25 %. Согласно отчету, на конец 2025 года более 300 тысяч компаний имели задолженность перед банками и их деловыми партнерами на общую сумму более 45 миллиардов злотых, а это более 11 миллиардов евро.