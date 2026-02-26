Ким Чен Ын приказал сделать границу с Южной Кореей крепостью

Глава КНДР Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи поручил модернизировать все военные базы, а границу с Южной Кореей превратить в «крепость». Об этом пишет РИА Новости.

«В частности, следует ответственно претворить в жизнь военно-стратегический курс партии на скорейшее превращение южной границы с РК в крепость и укрепление системы охраны и огневой системы», – заявил он.

Лидер КНДР также распорядился разработать конкретные планы строительства новой военной инфраструктуры и ежегодно их реализовывать.

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