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Ким Чен Ын приказал сделать границу с Южной Кореей крепостью

26 февраля 2026 08:23
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Ким Чен Ын приказал сделать границу с Южной Кореей крепостью-0

Глава КНДР Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи поручил модернизировать все военные базы, а границу с Южной Кореей превратить в «крепость». Об этом пишет РИА Новости.

«В частности, следует ответственно претворить в жизнь военно-стратегический курс партии на скорейшее превращение южной границы с РК в крепость и укрепление системы охраны и огневой системы», – заявил он.

Лидер КНДР также распорядился разработать конкретные планы строительства новой военной инфраструктуры и ежегодно их реализовывать.

Фото: pixabay

# Международная политика

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