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Каталония может объявить о своей независимости от Испании 9 октября

09 октября 2017 06:59
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Новости Испании. Каталония готовится к важному шагу. 9 октября парламент автономии может объявить о независимости региона от Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За отделение на референдуме проголосовали 90% избирателей. На подсчет этих голосов понадобилась почти неделя из-за противостояния между Барселоной и Мадридом. Центральная власть Испании считает плебисцит незаконным. При таких условиях МВД страны продлило сроки пребывания дополнительных отрядов полиции и гражданской гвардии в мятежном регионе. На фоне нарастающей напряженности Каталонию начинает покидать крупный бизнес. Свои штаб-квартиры оттуда переносят третий по величине банк страны и энергетическая компания.

# Акции протеста

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