Ураган «Нейт» ослаб до категории тропического шторма

Новости США. Ураган «Нейт» потерял силу. Продвигаясь вглубь территории США, он ослаб до категории тропического шторма. Максимальные порывы ветра сейчас достигают 110 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между тем, прибрежные районы, особенно город Билокси, которые еще успели почувствовать силу урагана, оказались затоплены. Под водой парковки, улицы, подземные переходы... Без света остались порядка ста тысяч человек.

Ранее в нескольких штатах в связи с приближением стихийного бедствия был объявлен режим чрезвычайного положения. Люди массово эвакуировались из прибрежных районов. А американские компании свернули почти всю добычу нефти и газа в Мексиканском заливе. Напомнмс, жертвами «Нейта» в странах Центральной Америки ранее стали около 30 человек.