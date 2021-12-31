Одними из первых 2022-й встретили в Новой Зеландии. Вот какое шоу там устроили

Новый год шагает по планете. В некоторых странах праздник уже наступил. Так, одними из первых 2022-й встретили в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции Новый год отметили ярким пиротехническим шоу.
Новый год шагает по планете. В некоторых странах праздник уже наступил. Так, одними из первых 2022-й встретили в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции Новый год отметили ярким пиротехническим шоу.
Новый год уже встретили на востоке. Первыми, кто вошел в 2022-й, стали военные на маяке «Русская кошка» на Чукотке.