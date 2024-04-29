Кандидата в президенты США задержали на пропалестинском митинге

Кандидат в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн была арестована во время протеста в защиту палестинцев в Университете Вашингтона. Об этом пишетРИА Новости.

Участники акции требовали, чтобы вуз прекратил свое участие в акционерном капитале Boeing, который изготавливает снаряды для войны в Газе.

73-летняя уроженка Чикаго и окончившая Гарвард Стайн уже участвовала в выборах президента в 2012 и 2016 годах. Она также знаменита тем, что защищает интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В течение последних десяти дней полиция США задержала около 900 человек на акциях протеста в поддержку Палестины.