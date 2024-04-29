КНДР заминировала дорогу в Южную Корею в демилитаризованной зоне

По сообщению информационного агентства Рёнхап, КНДР установила мины на дороге между Кореями в демилитаризованной зоне. Об этом пишет РИА Новости.

Это было сделано в рамках ряда мероприятий по перекрытию межкорейских дорог.

Эта дорога была создана для совместной работы по раскопкам останков погибших в Корейской войне. С середины минувшего года КНДР заминировала все дороги между двумя Кореями и сняла уличные фонари на некоторых из них.

Такие меры были предприняты сразу после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал положить конец политике объединения с Южной Кореей.