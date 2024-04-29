Кличко рассказал, что ни разу не встретился с Зеленским с начала конфликта

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала конфликта он не видел президента Владимира Зеленского, подчеркивая тем самым отсутствие единства между украинскими политиками. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказал сожаление, что, несмотря на все попытки, ему так и не удалось увидеться с Зеленским. В своем выступлении Кличко критиковал Зеленского за его просчеты и обвинил правительство Украины в том, что оно не предпринимает должных усилий для борьбы с коррупцией. Он также высказал опасение, что в стране наметился переход к авторитаризму.