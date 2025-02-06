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Министр обороны Польши заявил, что 2025-й станет годом масштабной модернизации армии

06 февраля 2025 11:14
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Польша вновь заявила об увеличении военной мощи. Министр обороны страны заявил, что 2025-й станет годом масштабной модернизации армии. Для этого уже заключено около 400 контрактов на покупку современных вооружений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Польши заявил, что 2025-й станет годом масштабной модернизации армии-2

Это новые бронемашины, танки, ракетные установки. Особое внимание будет уделено развитию флота. Он пополнится многофункциональным кораблем и подводной лодкой. В 2025 году военные расходы вырастут до 4,7 % ВВП. Сейчас этот уровень составляет чуть более 4 %. Численность войск увеличат до 230 тысяч человек. Для повышения боеготовности армии намечены около десяти масштабных дивизионных учений, которые пройдут на полигонах по всей территории Польши. Одно из них состоится в нескольких километрах от границы с Беларусью.

# Международная политика

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