Министр обороны Польши заявил, что 2025-й станет годом масштабной модернизации армии

Польша вновь заявила об увеличении военной мощи. Министр обороны страны заявил, что 2025-й станет годом масштабной модернизации армии. Для этого уже заключено около 400 контрактов на покупку современных вооружений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это новые бронемашины, танки, ракетные установки. Особое внимание будет уделено развитию флота. Он пополнится многофункциональным кораблем и подводной лодкой. В 2025 году военные расходы вырастут до 4,7 % ВВП. Сейчас этот уровень составляет чуть более 4 %. Численность войск увеличат до 230 тысяч человек. Для повышения боеготовности армии намечены около десяти масштабных дивизионных учений, которые пройдут на полигонах по всей территории Польши. Одно из них состоится в нескольких километрах от границы с Беларусью.