Камбоджа вернула в США и Канаду более 1500 тонн мусора

Новости Камбоджи. Камбоджа вернула в США и Канаду более 1500 тонн пластиковых отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под видом сырья для переработки они были нелегально ввезены в страну еще летом (подробнее об этом читайте здесь).

Таможенники арестовали груз и обязали компанию, которая его доставила, выплатить крупный штраф, а также вернуть мусор отправителям. Отметим, в Камбодже поощряют переработку пластиковых отходов местного происхождения, но при этом импорт мусора в страну для утилизации запрещен.