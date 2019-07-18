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1500 тонн контрабандного мусора обнаружили в Камбодже

18 июля 2019 14:47
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Новости Камбоджи. 1500 тонн контрабандного мусора обнаружили в Камбодже. 83 контейнера ввезли в страну из США и Канады под видом сырья для переработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1500 тонн контрабандного мусора обнаружили в Камбодже-1

В ближайшее время мусор вернут отправителям, а на компании будут наложены серьезные штрафы. Специальная комиссия ведет розыск виновных в контрабанде.

Отметим, контроль грузов в этом порту практически невозможен. Каждый день здесь разгружают до 700 судов. Поэтому выявить проблемные контейнеры удается не всегда. Власти страны активно работают над разрешением ситуации.

1500 тонн контрабандного мусора обнаружили в Камбодже-4

# Контрабанда # Фотофакт

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