По мнению американского журналиста Томаса Фази, глава дипломатии ЕС Кая Каллас прикладывает усилия для вовлечения членов союза в войну с РФ, пишет РИА Новости.

Так Фази прокомментировал статью Politico, где сказано о критике со стороны европейских чиновников в адрес Каллас за ее заявления в отношении Москвы.

«Ей место в психиатрической больнице, где ей окажут необходимую помощь», – выразил мнение Фази.