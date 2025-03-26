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Каллас пытается втянуть ЕС в войну с Россией – американский журналист Фази

26 марта 2025 13:44
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По мнению американского журналиста Томаса Фази, глава дипломатии ЕС Кая Каллас прикладывает усилия для вовлечения членов союза в войну с РФ, пишет РИА Новости.

Каллас пытается втянуть ЕС в войну с Россией – американский журналист Фази-1

Фото: Pinterest

Так Фази прокомментировал статью Politico, где сказано о критике со стороны европейских чиновников в адрес Каллас за ее заявления в отношении Москвы.

«Ей место в психиатрической больнице, где ей окажут необходимую помощь», – выразил мнение Фази.

# Международная политика # Кая Каллас

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