Правительство ФРГ во главе с Шольцем официально ушло в отставку

Спустя более чем три года светофорная коалиция официально погасла. Федеральный канцлер Олаф Шольц вместе со своим правительством получили уведомления от президента ФРГ об отставке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с началом полномочий нового созыва Бундестага, уходящие министры обязаны сложить полномочия. Но окончание первого срока для Шольца стало вовсе не триумфом. Ошибки его Кабмина напрочь закопали все возможные амбиции политика. Теперь парламентарии будут искать альтернативы. Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров о формировании нового правительства. Их ведут одержавший победу на выборах блок Христианско-Демократического союза и социал-демократы. Глава ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, обещал представить состав нового кабинета до 20 апреля.