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Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров

14 ноября 2018 08:37
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Новости США. Природный пожар превратил Калифорнию в выжженную пустыню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров-1

Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров-3

Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров-5

Пламя уничтожило всё на территории 418 квадратных километров. Сгорели уже 7 тысяч 600 строений. Стихийное бедствие унесло жизни 48 человек. Несколько сотен до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели ведут поиски круглые сутки.

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Всего на территории штата сейчас полыхает более десятка природных пожаров. В их тушении задействованы свыше 5 тысяч пожарных, 622 единицы спецтехники, вертолеты, бульдозеры и цистерны для перевозки воды.

Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров-8

Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров-10

Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров-12

Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров-14

Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров-16

# Пожар # Фотофакт

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