Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров

Новости США. Природный пожар превратил Калифорнию в выжженную пустыню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя уничтожило всё на территории 418 квадратных километров. Сгорели уже 7 тысяч 600 строений. Стихийное бедствие унесло жизни 48 человек. Несколько сотен до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели ведут поиски круглые сутки.

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Всего на территории штата сейчас полыхает более десятка природных пожаров. В их тушении задействованы свыше 5 тысяч пожарных, 622 единицы спецтехники, вертолеты, бульдозеры и цистерны для перевозки воды.