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Иголки в грушах обнаружили в Австралии

14 ноября 2018 08:31
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Новости Австралии. В австралийском Мельбурне обнаружили иголки в свежих грушах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло спустя три дня после того, как полиция арестовала женщину, обвиняемую в подкладывании колющих предметов в клубнику.

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Иглу в груше нашла одна из сотрудниц местной телекомпании. Позже в пригороде Мельбурна обнаружили упаковку фруктов, нашпигованную иглами. Полиция штата Виктория начала расследование новых случаев порчи продукции.

Иголки в грушах обнаружили в Австралии-1

Иголки в грушах обнаружили в Австралии-3

 

# Хулиганство # Фотофакт

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