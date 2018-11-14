Иголки в грушах обнаружили в Австралии

Новости Австралии. В австралийском Мельбурне обнаружили иголки в свежих грушах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло спустя три дня после того, как полиция арестовала женщину, обвиняемую в подкладывании колющих предметов в клубнику.

Австралийцы в панике: злоумышленники начиняют овощи и фрукты иголками и булавками

Иглу в груше нашла одна из сотрудниц местной телекомпании. Позже в пригороде Мельбурна обнаружили упаковку фруктов, нашпигованную иглами. Полиция штата Виктория начала расследование новых случаев порчи продукции.