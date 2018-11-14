В Индонезии из кабины колеса обозрения выпали несколько человек

Новости Индонезии. В индонезийском городе Джокьякарта на местной ярмарке из кабины колеса обозрения выпали несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В какой-то момент аттракцион дал сбой и пошел в обратном направлении.
Новости Индонезии. В индонезийском городе Джокьякарта на местной ярмарке из кабины колеса обозрения выпали несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В какой-то момент аттракцион дал сбой и пошел в обратном направлении.
Посетители выпали на крышу соседней кабины. Спасателем потребовалось около получаса, чтобы добраться до людей и спустить их на землю. Обошлось без пострадавших.
Теперь аттракцион частично демонтировали. Ведется расследование инцидента.