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В Индонезии из кабины колеса обозрения выпали несколько человек

14 ноября 2018 08:12
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Новости Индонезии. В индонезийском городе Джокьякарта на местной ярмарке из кабины колеса обозрения выпали несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В какой-то момент аттракцион дал сбой и пошел в обратном направлении.

В Индонезии из кабины колеса обозрения выпали несколько человек-1

В Индонезии из кабины колеса обозрения выпали несколько человек-3

Посетители выпали на крышу соседней кабины. Спасателем потребовалось около получаса, чтобы добраться до людей и спустить их на землю. Обошлось без пострадавших.

Теперь аттракцион частично демонтировали. Ведется расследование инцидента.

В Индонезии из кабины колеса обозрения выпали несколько человек-6

# Несчастный случай # Фотофакт

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